18 agosto 2019- 17:42 Migranti: caso Open Arms, vertice in Procura ad Agrigento

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Vertice in Procura ad Agrigento, come apprende l'Adnkronos, per seguire gli sviluppi dell'inchiesta sulla Open Arms. Il vertice, iniziato poco dopo le 17 di oggi, è presieduto dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, che coordina l'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata aperta nei giorni scorsi in seguito a due esposti presentati dai legli di Open Arms e dai giuristi democratici. Partecipano alla riunione, tra gli altri, anche il Procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pm Cecilia Baravelli. I magistrati seguono l'evolversi della situazione in continuo e stretto contatto con la Capitaneria di porto e la Squadra mobile di Agrigento, che conduce l'indagine.