MIGRANTI: CATTANEO IN HOTSPOT POZZALLO, VISITA PER CAPIRE COSA C'è IN GIOCO (2)

6 maggio 2017- 18:08

(AdnKronos) - La permanenza nell'hotspot, avverte, è "normalmente molto breve, circa 3 giorni. Poi i migranti vengono trasferiti secondo piani già predisposti dal ministero prima dello sbarco". I dati forniti dai responsabili dell'hotspot fotografano una situazione umanitaria molto critica: il 72% ha sintomi da traumi per trattamenti disumani o tortura. Oltre l'80% delle donne ha subito violenza sessuale. Molte di loro arrivano in gravidanza o hanno appena partorito. "Quello che ho visto a Pozzallo - aggiunge Cattaneo- mi ha reso orgoglioso di essere italiano. E, come ha detto Juncker, l'Italia sta facendo onore all'Europa. Ma proprio per questo non può essere lasciata sola. Troppo spesso parliamo dei migranti e non con i migranti. Ho parlato con alcuni di loro: alcuni ragazzi giovanissimi provenivano dal Sudan e in un inglese stentato mi hanno detto di aver impiegato 7 mesi per arrivare in Libia, dove sono stati detenuti e picchiati per oltre un anno. Bisogna provare a guardarli negli occhi quando parlano di questo e quando scende il silenzio per non raccontare cosa hanno subito". Come sempre, prosegue il presidente, "si capisce molto di più da un incontro che da mille discorsi. Incontriamoli questi uomini e queste donne, guardiamoli negli occhi, parliamo con loro e forse avremo un giudizio più vero su ciò che sta accadendo e sulla responsabilità a cui siamo chiamati", conclude.