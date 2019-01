2 gennaio 2019- 19:53 Migranti: Ceccanti, iniziativa sindaci preziosa, può portare decreto a Consulta

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Un qualsiasi operatore del diritto chiamato ad applicare una norma legale ma che reputi in coscienza illegittima dal punto di vista costituzionale ha il diritto-dovere di rifiutarsi di applicarla. Certo andrà incontro a denunce, ma di fronte al giudice chiederà il rinvio alla norma di fronte alla Corte costituzionale e nel caso del decreto sicurezza avrà molte ragioni da far valere". Lo dichiara Stefano Ceccanti del Pd. "L'iniziativa dei sindaci è quindi preziosa perché consentirà di arrivare presto alla Corte costituzionale, a cui non basterà certo l'argomento del ministro Salvini secondo cui la legge è stata firmata dal Presidente. I controlli dei due organi di garanzia sono infatti ben diversi tra di loro", conclude.