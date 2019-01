4 gennaio 2019- 12:55 Migranti: Ceccanti, Salvini smetta di tirare in ballo Capo Stato in modo improprio

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Com’è noto sin qui si è ritenuto impraticabile il rinvio presidenziale di una parte di una legge. Questa è una delle ragioni, tra le tante, per le quali i poteri del Presidente non sono così penetranti come quelli della Corte costituzionale. Limitandosi a un giudizio d’insieme, specie sui decreti e sulle leggi di conversione, risulta pressoché inevitabile firmare anche leggi in cui qualche singola disposizione sia chiaramente incostituzionale, come quella relativa alla residenza". Lo dichiara Stefano Ceccanti del pd."Per questa ragione, oltre che riflettere pro futuro sul rinvio parziale, sarebbe bene che il ministro Salvini la smettesse sin da subito di tirare in ballo in modo improprio il Presidente della Repubblica e cominciasse invece a pensare cosa accadrà quando queste norme salteranno perché incostituzionali o saranno ancor prima disapplicate se contrastanti con le norme europee. Perché alla fine, è bene saperlo, al di là delle schermaglie immediate, l’esito sarà quello", conclude.