2 marzo 2019- 15:13 Migranti: Cecchetti (Lega), 'marcia Milano è strumentale attacco al Governo'

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - "La cosiddetta marcia della tolleranza altro non è che uno strumentale attacco al Governo. Sala e il Pd anziché coi clandestini, dovrebbero essere tolleranti con quei commercianti milanesi e quei lavoratori penalizzati dall'Area B e con tutte quelle famiglie italiane del centro e delle periferie che soffrono e non sanno come andare avanti". E' quanto afferma il commissario della Lega di Milano, nonché vice capogruppo alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti, a proposito della manifestazione in corso in città. "Mentre ci sono tanti italiani che soffrono e le cui esigenze non vengono ascoltate dall'amministrazione Sala e dal Pd, questi ultimi fanno una marcia per tutelare i clandestini", aggiunge.Cecchetti fa presente anche la Lega si è mobilitata. "Mentre loro si ergono a difesa dei migranti, la Lega in tutti i mercati di Milano ha raccolto le firme contro l'Area B che non fa altro che mettere in difficoltà ambulanti e commercianti e crea disagi a chi a Milano viene per lavorare e non si può permettere un'automobile nuova. La differenza tra noi e loro è questa: noi siamo in piazza a fianco dei milanesi e degli italiani, loro dei clandestini".