MIGRANTI: CECCHETTI PRESENTA INTERROGAZIONE SU PROTOCOLLO PREFETTURA

17 maggio 2017- 17:13

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - "I sindaci di centrosinistra prendano esempio dai sindaci della Lega che domani non parteciperanno all’incontro in prefettura perché non vogliono essere complici di questa follia". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti, riferendosi al protocollo che i sindaci della Città metropolitana milanese firmeranno domani con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e il ministro dell'Interno Marco Minniti per l'accoglienza dei richiedenti asilo.L'esponente del Carroccio, oggi, ha anche depositato un'interrogazione al Pirellone in cui ricorda che "tra chi presenta richiesta di asilo politico solo il 7% ottiene poi lo status di profugo", chiedendo quindi all’assessore regionale alla sicurezza "di adottare ogni provvedimento al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché a farsi parte diligente nei confronti della città Metropolitana e della Prefettura al fine di evitare l’assegnazione ai comuni milanesi di ulteriori quote di immigrati". Nel frattempo attacca quei sindaci che "domani accetteranno passivamente la volontà del prefetto e del ministro Minniti portando sul territorio migliaia di immigrati", commentando: "Si devono vergognare".