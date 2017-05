MIGRANTI: CECCHETTI PRESENTA INTERROGAZIONE SU PROTOCOLLO PREFETTURA (2)

17 maggio 2017- 17:13

(AdnKronos) - Per l'esponente leghista, "quei sindaci sono stati eletti dai cittadini per fare il bene delle proprie comunità e non per essere schiavi del volere del governo". Dunque "se fossero seri, al posto che abbassare la testa e favorire l’arrivo sul territorio di migliaia di finti profughi, dovrebbero battere i pugni sul tavolo e chiedere al ministro i soldi per sicurezza, trasporto pubblico locale e per dare risposte ai nostri cittadini in difficoltà, ai disoccupati, agli anziani e alle famiglie". Oltretutto, "è palese che si tratta di un accordo truffa perché gli sbarchi continuano e sono pure aumentati del 33% rispetto allo scorso anno", per cui "tra qualche mese i sindaci verranno chiamati per una nuova distribuzione di richiedenti asilo sconfessando di fatto quanto stabilito dal protocollo".