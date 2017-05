MIGRANTI: CECCHETTI, PROTOCOLLO FOLLE AIUTARE PRIMA MILANESI IN DIFFICOLTà

18 maggio 2017- 16:48

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Tra Milano e provincia ci sono più di 350mila cittadini milanesi e italiani sotto la soglia di povertà, ma i sindaci del Pd e il governo pensano a firmare un protocollo per portare quasi 5000 finti profughi nei comuni della Città metropolitana. E’ vergognoso perché prima va aiutata la nostra gente in difficoltà". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) in merito al protocollo siglato oggi tra i sindaci della città metropolitana, il prefetto di Milano e il ministro dell’Interno Minniti per distribuire 4600 richiedenti asilo nei comuni della provincia di Milano."Questo accordo - spiega Cecchetti - è pura follia perché per mantenere questi 5000 immigrati, che per la maggior parte risulteranno essere clandestini, verranno spesi quasi 70 milioni di euro l’anno, circa 180mila euro al giorno". Un "enorme quantità di soldi pubblici che dovrebbero essere destinati prima ai cittadini lombardi in difficoltà che oggi sono totalmente abbandonati dal governo". "La Lega Nord – conclude Cecchetti - dice no a questa vergogna: i sindaci leghisti si sono rifiutati di firmare questo accordo truffa e non si sono piegati agli ordini del prefetto e di Minniti".