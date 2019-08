29 agosto 2019- 10:38 Migranti: Cecilia Strada, 'su Mare Jonio pioggia e lampi, Lampedusa in lontananza'

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "È l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno entrare". Così, su Twitter Cecilia Strada, che si trova a bordo della Mare Jonio di Mediterranea.