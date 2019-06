27 giugno 2019- 10:19 Migranti: Chaouqui, 'a Carola i poveri fanno schifo, arrestatela per il suo bene'

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Arrestatela, per il suo bene, e per chi a questi poverini ruba la vita in cambio di una speranza". Così, Francesca Immacolata Chaouqui, coinvolta nello scandalo Vatican LeaksGuardatela, parlando di Carola Rackete, la giovane comandante della nave Sea watch che ieri ha forzato il blocco navale con a bordo 42 migranti. "Un mio collaboratore anni fa, giovanissimo aveva si e no 22 anni, alla fine di un summit sulle povertà mi disse una frase che non dimenticherò mai riferendosi ad una “Carola” con cui avevamo dovuto lavorare - racconta Francesca Chaouqui su Facebook - 'Francè a questa i poveri gli fanno schifo, sono solo una scala per arrivare ai ricchi, sfidarli e cercare di far capire che nonostante tutto lei è meglio di loro'. A distanza di anni, mai riflessione migliore".