MIGRANTI: CHITI IN VISITA A POZZALLO, SERVE RISPOSTA EUROPEA

4 maggio 2017- 18:22

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Una gestione ordinata del fenomeno migratorio è cruciale per il nostro continente, che si trova ad affrontare l'arrivo, via terra e via mare, di flussi consistenti di migranti. Una parte rilevante di essi sono richiedenti protezione internazionale, in fuga dalle loro terre a causa di guerre e carestie; un’altra parte sono migranti economici. La risposta complessiva che va data però non può che essere di respiro europeo e l'Unione europea, con i suoi Stati membri, deve trovarsi pronta ad agire con solidarietà e azioni concrete". Lo afferma il senatore Vannino Chiti, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea, che domani e sabato guiderà in una visita nella provincia di Ragusa, una delegazione composta da 11 membri della 14/ma commissione, 2 europarlamentari italiani, 6 presidenti di Consigli regionali italiani, rappresentanti delle commissioni Affari europei di 20 Parlamenti. Il programma prevede per venerdì alle ore 16.30, presso la Prefettura di Ragusa, un incontro con esponenti istituzionali, della società civile e delle principali organizzazioni non governative operanti sul territorio. Sabato alle 9 la visita all'Hotspot di Pozzallo. A seguire, alle ore 11.30, si terrà una conferenza stampa presso il Centro servizi "Assenza" del Comune di Pozzallo.