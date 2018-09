28 settembre 2018- 17:52 Migranti: Ciambetti, Salvini ha mantenuto la promessa, Bagnoli è chiusa

Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Il ministro Salvini ha mantenuto la promessa: la base di Bagnoli è stata liberata da ogni immigrato ed oggi è chiusa. E’ un grande risultato per il Veneto”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, dà per primo la notizia: “L’informazione mi giunge dal sindaco di Bagnoli che è, a dir poco, raggiante. Per noi tutti la chiusura della base di Bagnoli è un risultato eccezionale: si dimostra che è possibile agire e arginare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Ancora nell’aprile dello scorso anno mi ero recato in visita a Bagnoli e incontrai allora i sindaci raccogliendo il loro appello: oggi si conclude una storia amara e densa di difficoltà". "I cittadini di Bagnoli e del Veneto hanno pagato a caro prezzo assurde politiche di accoglienza indiscriminata e ribadisco che nessuno in questi anni s’è tirato indietro per ospitare veri profughi, cioè uomini e donne che fuggivano da guerre, carestie e situazioni di pericolo reale. Purtroppo - continua Ciambetti - come dimostrano anche le recenti inchieste sull’accoglienza, funzionari pubblici infedeli e il business della sedicente solidarietà, c’è stato anche tanto marcio, tanta malafede, tante falsità. E abbiamo bisogno di pulizia. Lo sgombero di Bagnoli è il primo, ma importante passo, sulla via della chiarezza e del ripristino della legalità” .