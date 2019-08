10 agosto 2019- 17:01 Migranti: Ciriani, 'Gere miliardario che specula su tragedia'

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - "Richard Gere è l’ultimo miliardario snob e in cerca di popolarità perduta, che specula sulla terribile tragedia della tratta di esseri umani per qualche prima pagina. Francamente è tempo di dire basta alla spettacolarizzazione della carità e delle navi dei migranti trasformate in set cinematografici". Lo afferma Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. "Fratelli d’Italia -aggiunge- continua a ribadire che soltanto il blocco navale al largo delle coste della Libia può fermare questa tragedia. Un’altra ragione per andare al voto prima possibile e dare alla nazione un governo sovranista, l’unico in grado di affrontare seriamente la tragedia dei migranti”.