3 gennaio 2019- 17:39 Migranti: Cirielli, De Magistris non pensi a clandestini ma a Napoli

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco di Napoli Luigi di Magistris vuole aprire il porto per accogliere i clandestini della Sea Watch? Vuole offrire servizi a chi non rispetta la legge italiana? Bene, lo faccia a spese sue e della Giunta comunale. Non faccia pagare ai cittadini napoletani la propaganda politica”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera. “De Magistris -aggiunge- si conferma un campione della demagogia e dell’inconcludenza politica. Impieghi la stessa attenzione, riservata ai clandestini, per riparare le buche, offrire un servizio di trasporto accettabile e un migliorare la qualità di vita dei napoletani”.