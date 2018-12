11 dicembre 2018- 18:34 Migranti: Cisl, sbagliato non ratificare Global Compact for Migration

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Per Il nostro Governo l’assenza alla Conferenza delle Nazioni Unite di Marrakech (Marocco) in cui circa 150 paesi hanno adottato il Global Compact, è stata un’occasione mancata". Così in una nota è la responsabile immigrati della Cisl, Liliana Ocmin. "E' stato sbagliato non ratificare questo patto mondiale per una gestione sicura, ordinata e regolare dei flussi migratori", aggiunge. Il Global Compact, rileva, "è il primo accordo globale delle Nazioni Unite che offre un approccio comune alla migrazione internazionale in molte delle sue dimensioni e poggia le sue basi sulla sovranità degli Stati, sulla condivisione delle responsabilità e sulla non discriminazione e sul rispetto dei diritti umani, benché manchino alcuni necessari riferimenti all’immigrazione irregolare già presente nei singoli paesi e il mancato confronto con la società civile e le organizzazioni sindacali da sempre in prima linea su questa grande sfida".