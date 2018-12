11 dicembre 2018- 18:34 Migranti: Cisl, sbagliato non ratificare Global Compact for Migration (2)

(AdnKronos) - Con questo, aggiunge, "si vuole ridurre al minimo i fattori strutturali che costringono le persone a partire dal loro paese d’origine affrontando le cause che costringono alle migrazioni; assicurare che i migranti siano in possesso di documenti legali di identità; promuovere canali regolari di immigrazione e contrastare lo sfruttamento dei lavoratori immigrati; prevenire e combattere la tratta degli esseri umani; adottare misure per promuovere processi corretti e sostenibili di integrazione e, infine, rafforzare le politiche di cooperazione internazionale e la collaborazione tra Stati per una migrazione sicura, ordinata e regolare attraverso un approccio multilaterale e cooperativo". Per questi motivi la Cisl ribadisce "che non firmare il ‘Golbal Compact for Migration’ sia stata un’occasione mancata soprattutto per il nostro Paese crocevia di migrazioni. E’ miope governare il fenomeno migratorio, per sua natura mondiale, soltanto all’interno dei confini nazionali peraltro attraverso provvedimenti che rischiano di non tener conto del rispetto dei diritti e della dignità dei richiedenti asilo, come evidenziato nella legge n.132 del 2018, e dei lavoratori immigrati soggiornanti di lungo periodo. Pertanto la Cisl invita il Parlamento italiano ad un dibattito sereno e libero da pregiudizi, auspicando che si esprima con un voto favorevole alla ratifica del Global Compact come importante strumento globale di governo e stimolo all’immigrazione legale".