4 gennaio 2019- 20:35 **Migranti: colloquio Salvini-Di Maio, ministro Interno lavora per soluzioni**

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha parlato con il collega vicepremier Luigi Di Maio, che ha avanzato l'ipotesi di far sbarcare a Malta donne e bambini a bordo delle navi Sea Watch3 e Penck e accoglierli poi in Italia. Da parte del titolare del Viminale, si apprende da fonti della Lega, non c'è alcuna irritazione ma "semplicemente" la volontà di "risolvere problemi". Le stesse fonti assicurano che Salvini "è assolutamente sereno" e che i rapporti con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e con gli altri ministri M5S "sono ottimi". Non esiste quindi nessun caso.