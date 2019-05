21 maggio 2019- 21:16 Migranti: comandante Sea watch, 'nave in Italia perché Malta era più lontana'

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La nave Sea watch ha superato le acque territoriali italiane "perché Malta era più lontana". E' quanto detto dal comandante della nave Arturo Centore, nel corso dell'interrogatorio davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. L'equpaggio ha chiesto per diverse ore un porto sicuro, come racconta ancora Centore "ma non è arrivata alcuna risposta e le autorità hanno risposto solo dopo 12 ore".