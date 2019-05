21 maggio 2019- 19:56 Migranti: Comandante Sea watch resta unico indagato 'Responsabilità solo mie'

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Arturo Centore, il comandante della nave Sea watch, resta l'unico indagato dell'inchiesta per favoreggiamento all'immigrazione clandestina coordinata dalla Procura di Agrigento. Come apprende l'Adnkronos, il comandante, ascoltato per quasi sette ore dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, nel corso dell'interrogatorio, si sarebbe assunto la piena responsabilità di quanto accaduto sulla rotta della nave fino all'arrivo a Lampedusa. L'interrogatorio è terminato solo poco fa.