MIGRANTI: COMI, BASTA DEMONIZZARE, FONTANA HA SPIEGATO SENSO SUE PAROLE

15 gennaio 2018- 21:11

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Sulle dichiarazioni del candidato del centrodestra Fontana in merito alla questione dell’immigrazione è in corso il consueto e ben noto metodo della demonizzazione dell’avversario da parte della sinistra che, enfatizzando ad arte, vuole nascondere le proprie responsabilità: non aver saputo gestire con fermezza e rigore gli sbarchi di clandestini e la gestione dell’accoglienza nelle nostre città. E’ questa una delle più grandi preoccupazioni degli italiani". Lo afferma Lara Comi, eurodeputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Forza Italia Varese. "Peraltro Fontana ha già spiegato il senso delle proprie parole. Ai Lombardi ora interessa conoscere idee e programmi per il governo della Regione. Concentriamoci su questo", conclude la Comi.