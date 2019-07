23 luglio 2019- 13:18 Migranti: commissione Schengen in visita a Lampedusa

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Commissione Schengen in visita a Lampedusa per incontrare l'amministrazione comunale, i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità locale. La delegazione della Commissione bicamerale, che è stata ricevuta dal sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello e dal prefetto di Agrigento Dario Caputo, è composta dal presidente Eugenio Zoffili e dai componenti Francesca Galizia, Tony Chike Iwobi, Nazario Pagano ed Ivan Scalfarotto. "Abbiamo ascoltato il sindaco ed i rappresentanti dell'amministrazione comunale - ha detto Zoffili - e siamo qui per ascoltare la voce dei lampedusani sui temi relativi ai migranti e sui problemi quotidiani dell'isola. Al termine della nostra visita prepareremo un report che invieremo al governo ed ai presidenti delle Camere. Prendiamo atto che il sindaco ha confermato che il numero delle persone arrivate sull'isola negli ultimi due anni è diminuito. Con lui ci siamo scambiati il numero di telefono e ci sentiremo ancora. E' utile avere avviato questa interlocuzione".Per il sindaco Martello "è importante che il parlamento italiano ascolti la voce dei lampedusani. Abbiamo esposto al presidente ed ai rappresentanti della Commissione una serie di questioni e di problematiche rispetto alle quali i miei concittadini attendono risposte concrete".La delegazione della Commissione, arrivata ieri sera sull'isola, ripartirà questa sera.