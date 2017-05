MIGRANTI: COMUNE MONZA ADERISCE A MARCIA, SERVE GOVERNARE CON RESPONSABILITà

19 maggio 2017- 19:37

Milano, 20 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Monza aderisce alla marcia pro-migranti '20 maggio senza muri' promossa dal Comune di Milano e fortemente sostenuta dal sindaco del capoluogo lombardo, che domani pomeriggio sfilerà con la fascia tricolore alla manifestazione insieme a tanti sindaci, amministratori e cittadini. In una nota, il Comune di Monza precisa che a partecipare in rappresentanza dell'amministrazione sarà l’assessore al Territorio, che sfilerà con la fascia: "Noi ci saremo – spiega il sindaco di Monza - per sostenere la necessità di governare con responsabilità il fenomeno delle migrazioni e dei richiedenti asilo". Anche perché, sostiene il sindaco, "voltare la faccia dall’altra parte non risolve i problemi e anzi mette a rischio la coesione sociale e la tranquillità delle nostre comunità. Sono sicuro che quella di domani sarà una grande manifestazione di solidarietà e allegria".