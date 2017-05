MIGRANTI: COMUNI NORD MILANO SOTTOSCRIVONO ACCORDO CON PREFETTURA (2)

15 maggio 2017- 19:27

(AdnKronos) - Con la sottoscrizione, si legge nella nota, i Comuni si impegnano ad accogliere gradualmente sul proprio territorio, entro il 31 dicembre 2017, le persone richiedenti asilo in collaborazione con le associazioni del terzo settore e le organizzazioni sociali. Per i 6 comuni del Nord Milano complessivamente il numero di richiedenti asilo da accogliere sarà di 365 contro i 730 previsti dal Piano Ministero-Anci, indicativamente così ripartiti: Bresso 36, Cinisello Balsamo 102, Cormano 28, Cusano Milanino 26, Paderno Dugnano 64 e Sesto San Giovanni 111. Questi numeri sono comprensivi delle persone richiedenti asilo già presenti nei Comuni. Altro compito che spetterà ai Comuni è quello di collaborare attivamente con le associazioni del terzo settore e le realtà coinvolte nel progetto di accoglienza, anche per reperire unità abitative di soggetti pubblici o privati con idoneo contratto di locazione. In quest’ottica di collaborazione, ci permettiamo di sottolineare la necessità di ridurre il numero di richiedenti asilo presenti nell'Hub di Bresso (ad oggi unico presente nella nostra regione) portandolo alla massima capacità di accoglienza dei container. In tal modo si potranno completamente eliminare le tende che non consentono un soggiorno dignitoso, come più volte richiesto nei vari incontri che si sono succeduti in prefettura.