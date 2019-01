14 gennaio 2019- 10:15 Migranti: conferenza stampa Conte-Salvini alle 15

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Si terrà a Palazzo Chigi alle 15 una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla luce dei due incontri distinti di oggi con il commissario alle migrazioni e agli affari interni, Dimitris Avramopoulos, per fare il punto sulla situazione migranti. Il responsabile del Viminale avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa a seguito dell'incontro con Avramopoulos, fissato per le 10.30. Il punto stampa è stato poi annullato per essere sostituito da una conferenza stampa congiunta con il premier Conte.