4 gennaio 2019- 08:55 Migranti: consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto'

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lanciato dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori politici Nazionali e Regionali, di procedere immediatamente all’apertura di un canale umanitario in favore delle Navi Sea-Watch e Sea Eye, con a bordo rifugiati- tra i quali donne e bambini (anche neonati)- al fine di farle attraccare al porto di Messina"."La predette navi, com’è noto, si trovano attualmente bloccate nel mar Mediterraneo, in acque Maltesi, dopo essere state respinte ad attraccare nei porti più sicuri da parte di alcuni Stati, tra i quali il nostro, in palese violazione del diritto internazionale e del Diritto umanitario", dice il consigliere comunale.