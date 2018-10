31 ottobre 2018- 20:18 Migranti: Consiglio difesa, revisione politiche asilo e sinergia con Ue

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Negli ultimi mesi la crisi migratoria ha costituito tema centrale del dibattito nazionale ed europeo. Al riguardo, il Consiglio ritiene che l’Italia, anche per la sua posizione geografica, debba avere un ruolo protagonista nel promuovere una revisione delle politiche d’asilo e perseguire la massima sinergia tra i singoli Paesi e le Istituzioni comunitarie". E' quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del Consiglio supremo di difesa svoltosi al Quirinale, sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "L’Italia -prosegue la nota- è conscia che sulla questione migratoria sono in gioco equilibri importanti per la sicurezza e per la fondamentale coesione europea. Il Consiglio ha ribadito l'impegno italiano nell’ambito della Cooperazione strutturata permanente europea (Pesco), per la quale il nostro Paese ha assunto il coordinamento di alcuni dei principali programmi".