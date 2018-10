16 ottobre 2018- 10:09 Migranti: Conte a Ue, non accetteremo movimenti secondari a scatola chiusa

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - In Europa sul tema dei flussi migratori "richiamerò, come ho già fatto a giugno, il principio dell'equa condivisione delle responsabilità: anche su questo punto occorre un cambio di paradigma. Finché non riceveremo concrete garanzie non accetteremo a scatola chiusa accelerazioni sui movimenti secondari" dei migranti, "lo dico subito ai leader europei che hanno più a cuore questo tema". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato, con un chiaro richiamo al dibattito con la Germania sui flussi migratori.