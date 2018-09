20 settembre 2018- 15:58 Migranti: Conte, caso Diciotti ci vede tutti perdenti

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti. Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione collettiva dei flussi nel segno della solidarietà. Più ritardiamo più andiamo in difficoltà, ma non l'Italia, la Spagna, la Grecia o altri paesi, va in difficoltà l'Europa tutta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Salisburgo per la riunione informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue.