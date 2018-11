5 novembre 2018- 15:53 Migranti: Conte, con Algeria sforzo per migliorare su rimpatri

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Con l'Algeria, "sui rimpatri confido che lo sforzo congiunto possa assicurare ulteriori progressi in termini di maggiore efficacia degli accordi già vigenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in visita ad Algeri, durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro Ahmed Ouyahia. Con il premier algerino Conte ha affrontato anche il tema della "collaborazione in campo migratorio: Italia e Algeria conoscono bene l'importanza di una gestione integrata e multilivello dei fenomeni migratori - ha sottolineato Conte - che si fondi sui principi di responsabilità condivisa e partenariato tra Paesi di origine, transito e destinazione. La collaborazione con le autorità algerine sul controllo delle migrazioni irregolari è molto positiva e continuando a lavorare insieme potremo rafforzare i positivi risultati già raggiunti".