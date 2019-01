29 gennaio 2019- 20:35 Migranti: Conte, Diciotti? Se l'avessi ritenuta illegittima sarei intervenuto

Nicosia, 29 gen. (AdnKronos) - Questa vicenda della nave Diciotti "se l'avessi ritenuta illegittima sarei intervenuto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del vertice Med7 in merito al caso che vede coinvolto il vice premier, Matteo Salvini. "La vicenda Diciotti -ribadisce- rientra nella linea politica sull'immigrazione seguita dal Governo. Sicuramente non mi sento estraneo a questa vicenda. La linea politica è quella del governo. Non può essere estranea alla logica e all'azione concreta perseguita dal Governo", sottolinea Conte.