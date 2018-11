29 novembre 2018- 16:25 Migranti: Conte, diverse vedute in governo, confronto trasparente in aula

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Non è vero che noi non siamo più parte di questo progetto", il Migration Global Compact, un progetto che va avanti da due anni e "ora che si tratta di tirare le fila, visto che c'è anche una diversità di opinioni e di vedute" nel governo "ho proposto di parlamentarizzare il dibattito, è la cosa più trasparente e lineare. Mi fa piacere se ne discuta pubblicamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Buenos Aires per il G20. Il fatto che ci siano "vedute diverse non deve spaventare. Noi abbiamo sottoscritto un contratto e siamo consapevoli delle differenze che ci sono" anche tra "me e i vicepremier" Luigi Di Maio e Matteo Salvini.