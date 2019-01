10 gennaio 2019- 19:18 **Migranti: Conte, governo compatto su linea rigore**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Vi vorrei parlare del caso dei migranti che sono sbarcati a Malta dalle navi Sea Watch e Sea Eye. Come sapete la chiesa Valdese ha dato la disponibilità ad accogliere le famiglie, bambini, nuclei familiari, poco più di 10 persone, che verranno da loro ospitati, a loro cura, senza oneri a carico dello Stato italiano. Cosa significa tutto questo: la linea in materia di politica d'immigrazione del governo italiano è cambiata? Assolutamente no. Su questo il governo è compatto, il governo assolutamente non cambia idea sul fatto che occorre una linea di rigore". Lo rivendica il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video su Facebook."Non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti - prosegue - bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico, quindi bisogna perseverare negli orientamenti già sin qui assunti. Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione. Come non l'ha messa in discussione l'intervento che subito prontamente abbiamo fatto nel caso della nave Diciotti per le persone più vulnerabili".