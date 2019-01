15 gennaio 2019- 15:42 Migranti: Conte in Niger, 'contrasto traffico vite umane obiettivo comune'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Il Niger ha un ruolo centrale, strategico per la sicurezza e la stabilità del Sahel e quindi per gli interessi dell'area del Nord Africa e del Centro Africa e, conseguentemente, per l'Europa. La mia visita è un atto di omaggio alla leadership di Issoufou e ai risultati che il suo governo sta conseguendo nella lotta al terrorismo e contro i gruppi criminali che si occupano di traffici di ogni sorta, comprese le vite umane". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta da Niamey, nel corso di una conferenza congiunta con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou.Conte ha rimarcato "l'obiettivo comune" con il Niger, ovvero "contrastare questi traffici e continuare a lavorare in questa direzione, raccordare e congiungere gli sforzi. L'Italia sta dando il suo contributo", ma "al centro dei colloqui c'è stato anche il rafforzamento della collaborazione, non solo nell'addestramento delle forze armate" ma anche sul fronte della "cooperazione".