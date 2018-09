20 settembre 2018- 16:05 Migranti: Conte, ipotesi contributi volontari immiserisce confronto

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Ho sempre detto che solidarietà vuol dire un meccanismo condiviso di ridistribuzione, quindi eventuali contributi volontari non è l'obiettivo a cui miro o miriamo. Se arriveremo a questo al termine del confronto lo valuteremo, ma il contributo finanziario immiserisce la prospettiva a cui stiamo lavorando". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Salisburgo per la riunione informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue. "Se si arrivasse a questo - aggiunge poi Conte - dovremmo pensare a meccanismi incentivanti e disincentivanti. Non è l'idea di solidarietà a cui stiamo lavorando".