20 settembre 2018- 16:11 Migranti: Conte, irragionevole Ue se destina somme modeste a Africa

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Pensare di destinare 500-600 milioni all'Africa, comparati ai miliardi dati alla Turchia, è assolutamente irragionevole". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Salisburgo. "Anche da un punto di vista della prospettiva di geopolitica e cioè che se la Cina destina all'Africa ingenti somme, l'Europa deve dare una riposta, non può rimanere inerte e consentire alla Cina di trovare un canale privilegiato in Africa".