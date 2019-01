10 gennaio 2019- 19:18 **Migranti: Conte, Italia rispetta impegni ma chiede reciprocità**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "L’Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole ma chiede reciprocità. E’ per questa ragione che ho sollecitato il commissario Avramopoulos affinché si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania, e che non sono stati ancora ricollocati". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video postato su Facebook."Vogliamo che anche gli altri Stati membri dell'Unione Europea si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti. L'Italia è coerente, continuerà a contrastare il traffico illecito e illegale di vite umane, continuerà a tutelare la sicurezza e gli interessi dei cittadini italiani", conclude il premier.