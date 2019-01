14 gennaio 2019- 15:07 Migranti: Conte, massimo rigore, stop a finta accoglienza del passato

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Una "gestione europea" delle migrazioni con l'Italia considerata "un porto sicuro" e "lasciata sola", con "gli scafisti che la fanno da padrona" per "noi è un sistema inaccettabile. La nostra politica non cambia da questo punto di vista". Lo dice il premier Giuseppe Conte, chiedendo uno stop "all'accoglienza indiscriminata" che "in passato ha dato luogo a una finta accoglienza che il paese non può più permettersi".