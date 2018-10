16 ottobre 2018- 10:34 Migranti: Conte, perplessi su guardia costiera europea

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "La proposta di una Guardia costiera europea, dal costo di 11,3 miliardi di euro, lascia questo governo perplesso, sia per i problemi legati alle limitazioni di sovranità sia per i costi. L'Italia finora ha fatto molto da sola". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.