16 ottobre 2018- 09:57 Migranti: Conte, prima sfida è gestione condivisa flussi

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "La prima sfida" che attende l'Europa è quella di "lavorare per una gestione condivisa dei flussi migratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e giovedì. Per il premier occorre dar vita a "un cambio di paradigma, privilegiando un approccio strutturale a un approccio emergenziale. Occorre dare una risposta comune con un meccanismo stabile e sostenibile già nelle fasi di sbarco".