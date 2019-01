15 gennaio 2019- 15:37 Migranti: Conte, 'problema non si risolve dove accendono riflettori tv'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "E' inutile pensare di contrastare i flussi migratori intervenendo laddove si accendono i riflettore delle tv europee, dove il problema tramuta in caso emergenziale: non è quella la strada, la strada è comprendere il fenomeno e intervenire in quei paesi dove origina" il fenomeno migratorio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta da Niamey, nel corso di una conferenza congiunta con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou"La cooperazione - ha rimarcato il presidente - è strategica per poter contrastare alla radice le cause dei flussi migratori: una delle più potenti leve che genera i flussi è la condizione di povertà. Bisogna intervenire, fa parte della strategia del mio governo e abbiamo tentato di sensibilizzare l'Ue: occorre investire di più nei progetti di cooperazione".