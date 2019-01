29 gennaio 2019- 21:34 Migranti: Conte 'sblocca' caso Sea Watch, ok da 5 paesi Ue ad accoglienza/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Il tema migranti rinvia anche al tema 'Diciotti'. La vicenda, rileva Conte al termine del vertice di Nicosia, "si inquadra nell'ambito della politica sulle migrazioni perseguite dal Governo. Io sono la massima autorità di Governo e quindi sono responsabile di questa politica. Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti", sottolinea il premier. "Non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare anche perché dal punto di vista tecnico dato le premesse mi sento in conflitto di interessi. Mi sento e mi assumo la piena responsabilità politica della vicenda Diciotti: non possono giudicare me stesso. Saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del Governo", aggiunge.Migranti ma non solo. Nel corso del vertice di Nicosia si è affrontato anche i temi legati alla riforma della zona euro, all'energia, ai cambiamenti climatici e alla Brexit. Nel corso del summit, rileva ancora il presidente cipriota, Anastasiades, "abbiamo sottolineato la necessità di promuovere l'East Med", il gasdotto onshore e offshore Eastmed, al cui sviluppo lavora Igi Poseidon, società partecipata al 50% dall’italiana Edison e al 50% dalla greca Depa, e che avrà una lunghezza di 1.700 chilometri e dovrebbe trasportare a regime fino a 15 miliardi di metri cubi di gas all’anno dai giacimenti del Mediterraneo orientale.