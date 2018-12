1 dicembre 2018- 20:29 Migranti: Conte, su global compact non ho cambiato idea

Buenos Aires, 1 dic. (AdnKronos) - "Ritengo più corretto, su un tema che appassiona molto la pubblica opinione, che si svolga un dibattito alla luce del sole, trasparente". In Parlamento "esprimerò la mia posizione, ho già anticipato che non ho cambiato idea. Le ragioni che mi hanno spinto ad anticipare all'Assemblea generale dell'Onu la mia posizione favorevole per il Global compact non sono cambiate". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del G20. di Buenos Aires.