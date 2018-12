1 dicembre 2018- 21:46 Migranti: Conte, su global compact non ho cambiato idea (2)

(AdnKronos) - "Mi rendo conto che è un testo molto lungo -ha spiegato il premier- molto articolato, attualmente in versione inglese, mi farò carico di una traduzione italiana, in modo che tutti siano edotti dei suoi contenuti. Ritengo questi documenti pienamente compatibili con la strategia fin qui perseguita, anche perchè non pregiudicano la possibilità che i singoli Paesi nazionali adottino delle politiche di regolazione del fenomeno dell'immigrazione molto severe e restrittive. C'è un dibattito in corso e poi trarremo le fila con molta serenità sull'esito di esso".