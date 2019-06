30 giugno 2019- 11:12 Migranti: Conte su Sea Watch, 'leggi ci sono, che piaccia o no'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Se le decisioni degli inquirenti sono esagerate dovete chiederlo a loro, domandate ai magistrati. Da giurista, conoscendo i provvedimenti adottati, si prefiguravano responsabilità penali. Non voglio sostituirmi alla magistratura, a cui spetta applicare le leggi", ma "le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima di lasciare il G20 ad Osaka, in un colloquio con il Corriere della Sera, Repubblica e la Stampa dice la sua anche sul caso Sea Watch. A chi gli domanda un giudizio politico sulla vicenda, "ho già detto che le regole ci sono e si rispettano", taglia corto il premier.