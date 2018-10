22 ottobre 2018- 12:55 Migranti: Conte, sulla Diciotti mai violate legge, grave accusa xenofobia

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Sulla Diciotti non è stata violata nessuna legge, c'è un'indagine in corso e non voglio interferire, ma potrei dimostrarle con argomenti specifici che non ci sono state violazioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza con la stampa estera."Abbiamo dato il via a una politica migratoria diversa rispetto al passato", ma "non abbiamo lasciato morire nessuno in mare. Chi dice 'Italia xenofoba' muove un'accusa grave", dimenticando "che siamo una paese che non ha mai lasciato morire in mare - ribadisce Conte - prima di dare giudizi affrettati bisogna avere contezza" della situazione. "Io sfido gli altri paesi" a fronteggiare lo stesso numero di sbarchi "e poi mi dite cosa succede".