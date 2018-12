17 dicembre 2018- 14:30 Migranti: Corte Assise Palermo, immutato quadro elementi a carico imputato Mered (2)

(AdnKronos) - "Quanto al secondo profilo - scrive ancora il giudice Alfredo Montalto -è stato evidenziato che sintomatica della persistenza del pericolo di fuga e di reiterazione criminosa sarebbe la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dall'imputato in ordine a talune specifiche circostanze oggetto di accertamento, contegno questo che denoterebbe, oltretutto, il mancato avvio di un processo di revisione critica da parte del predetto". La Corte d'assise sottolinea ancora che "in disparte le considerazioni rassegnate dal pm, che saranno oggetto di approfondita valutazione nel prosieguo, all'evidenza, il giudizio in ordine alla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari appare strettamente collegato al definitivo accertamento della reale identità dell'imputato quale soggetto autore delle condotte contestate come risalenti sin dal 2014 e protratte sino al momento dell'arresto nel maggio 2016". "L'accertamento è ancora oggetto di attività istruttorie dibattimentali e, soprattutto, anche di attività peritali ancora in corso di svolgimento", sottolinea la Corte d'assise. Da qui la decisione del giudice Montalto, del giudice a latere Giulia Malaponte e dei giudici popolari, di rigettare l'istanza della difesa di Mered Medhanie Yehdego.