8 gennaio 2019- 20:21 **Migranti: da Salvini no a sbarchi e ad arrivi, responsabilità sarà di altri**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non autorizza alcuno sbarco e non è d'accordo su alcun arrivo in Italia di migranti. Se altri lo faranno se ne assumeranno la responsabilità politica. E' quanto si apprende da fonti della Lega.