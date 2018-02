MIGRANTI: D'ALEMA, BERLUSCONI HA LEGALIZZATO 1 MLN CLANDESTINI

5 febbraio 2018- 13:50

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Ne manda via 600mila, chi e quali?". Lo dice Massimo D'Alema a Tgcom24 a proposito delle parole di Silvio Berlusconi sui migranti. "Conosco Berlusconi da tanti anni, mi sta anche simpatico e mi ricordo cosa ha promesso nel '94. Poi lui ha governato per nove anni e le tasse non sono calate, le pensioni non sono aumentate, il ponte sullo Stretto non c'è e non ha fermato i migranti. Lui ha fatto la più grande sanatoria della storia d'Italia, ha legalizzato un milione di clandestini. Quindi io sono tranquillo, tutto quello che dice Berlusconi non avverrà".