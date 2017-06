MIGRANTI: DAMBRUOSO, CONSIGLIO UE OBBLIGHI AD APPRODO IN TUTTI I PORTI

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Auspico che in sede del Consiglio dell'Ue si prenda atto della necessità di imporre alle navi straniere di trasportare il flusso dei migranti nei porti non soltanto italiani ma in tutti i porti dei Paesi Comunitari, interpretando i trattati e le Convenzioni sul soccorso in mare alla luce del nuovo eccezionale contesto storico". Lo ha affermato ai microfoni di Rtl 102.5 Stefano Dambruoso, questore della Camera ed esponente di Civici e innovatori.