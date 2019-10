29 ottobre 2019- 11:45 Migranti: Davide Enia, 'al Governo non è cambiato nulla, questa ignavia fa schifo'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La Ocean Viking, nave di Medici Senza Frontiere, è da 11 giorni in mare, con 104 persone a bordo. Il più piccolo ha due anni. II Governo Italiano non ha ancora reso disponibile un porto. Non è cambiato nulla. Prima c'era la destra e allora l'indignazione montava e cresceva. Raccolta firme, sdegno, appelli accorati, severe analisi della decadenza contemporanea. Oggi non c'è più la destra dichiarata tale al Governo, c'è boh, una cosa, ambigua ma altrettanto ignobile". Così, lo scrittore e autore teatrale Davide Enia. "L'Italia che sta al Governo continua a fare campagna elettorale sulla pelle dei più deboli, ne strumentalizza la carne e la sofferenza, scegliendo però stavolta il silenzio e l'ignavia - dice -Più che la rabbia, oggi, serve una memoria di ferro. Sta scritto nell'Apocalisse (3-15:) 'Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca'. È Dio che parla. Questa ignavia, questa tiepidezza fa schifo pure al Signuruzzu".